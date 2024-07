Acidente em Curitiba: Ônibus biarticulado perde controle e colide em muro de colégio O acidente com um ônibus biarticulado em Curitiba registrado na noite desta segunda-feira (22) em Curitiba, pode ter sido causado... Ric|Do R7 23/07/2024 - 11h24 (Atualizado em 23/07/2024 - 11h24 ) ‌



Erro em GPS pode ter causado acidente com ônibus biarticulado em Curitiba

O acidente com um ônibus biarticulado em Curitiba registrado na noite desta segunda-feira (22) em Curitiba, pode ter sido causado por um erro no GPS. O veículo perdeu o controle e bateu no muro do Colégio Sesc São José, entre as Ruas Visconde de Nácar e Emiliano Perneta, ao tentar desviar de um carro que entrou na canaleta destinado ao transporte coletivo.

