Acidente em estação-tubo choca moradores de Curitiba

‌



A+

A-

Motorista desvia de ciclista e causa acidente com estação-tubo, em Curitiba

Um motorista bateu e destruiu parte de uma estação-tubo no bairro Parolin, em Curitiba, em acidente na noite desta sexta-feira (12). O condutor do veículo seguia pela Avenida Presidente Kennedy quando percebeu a presença de um ciclista na via. Na tentativa de desviar do rapaz, o motorista puxou o volante e atingiu o tubo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Motorista desvia de ciclista e causa acidente com estação-tubo, em Curitiba

• Sobrevivente viu irmão ser assassinado durante tiroteio em bar, em Curitiba

• Precisa de um implante dentário? Descubra por que a marca utilizada pelo seu dentista importa