Acidente em frigorífico no Paraná deixa funcionários em perigo

RIC Notícias Manhã repercute vazamento de amônia em empresa no Paraná

O RIC Notícias Manhã desta terça-feira (25) mostra os detalhes de um acidente que aconteceu em um frigorífico, localizado na cidade de Paiçandu, no Norte Central do estado. Ao menos 14 funcionários passaram mal após um vazamento de amônia. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. Assista ao vivo:

