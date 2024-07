Acidente em Maringá deixa motorista preso nas ferragens Dois carros causaram um acidente na manhã desta segunda-feira (15) no bairro Jardim Pinheiros, em Maringá, na região noroeste do...

‌



A+

A-

Carro tomba e motorista fica inconsciente em acidente em cruzamento de Maringá

Dois carros causaram um acidente na manhã desta segunda-feira (15) no bairro Jardim Pinheiros, em Maringá, na região noroeste do Paraná. A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Rio Jaguaribe e Araucária e terminou com um carro tombado e o motorista inconsciente.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Agroleite 2024: Horizontes em Sintonia na capital nacional do leite

• Carro tomba e motorista fica inconsciente em acidente em cruzamento de Maringá

• Homem é encontrado morto em córrego às margens da BR-277, em Curitiba