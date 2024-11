Acidente entre carro e caminhão deixa uma vítima carbonizada na BR-487 Acidente entre carro e caminhão deixa uma vítima carbonizada na BR-487 Ric|Do R7 27/11/2024 - 13h30 (Atualizado em 27/11/2024 - 13h30 ) twitter

Acidente entre carro e caminhão na BR-487

Um acidente entre um carro e um caminhão na BR-487 resultou em duas mortes. A colisão frontal ocorreu na noite de terça-feira (26), no km 29 da BR-487, no município de Icaraíma, no Noroeste do estado.

