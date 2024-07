Acidente fatal na Avenida Manoel Ribas choca moradores da região

Alto contraste

Motociclista conhecido na região morre em acidente na Avenida Manoel Ribas

Um motociclista, de 65 anos, morreu em um acidente na manhã desta quinta-feira (4), na Avenida Manoel Ribas, em Curitiba. O idoso tentava cruzar a via, quando foi atingido por um veículo SUV e arremessado contra outro carro. Com a força do impacto, a vítima entrou em óbito no local.

