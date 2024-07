Acidente fatal na PR-317: colisão entre caminhões deixa uma pessoa morta em Maringá

‌



Batida entre caminhões mata uma pessoa na PR-317, em Maringá; vídeo

Um acidente envolvendo dois caminhões causou uma morte e deixou outras duas pessoas gravemente feridas, na PR-317, em Maringá, no norte do Paraná. A colisão ocorreu na tarde de quinta-feira (11), em um trecho em obras da rodovia, na saída para Iguaraçu. O acidente ocorreu nas proximidades do local onde outra grave colisão matou um casal e o filho bebê no início do mês.

