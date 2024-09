Acidente grave deixa crianças feridas em Almirante Tamandaré O RIC Notícias Manhã desta segunda-feira (9) vai mostrar os detalhes do grave acidente que terminou com três crianças e […] O post... Ric|Do R7 09/09/2024 - 07h10 (Atualizado em 09/09/2024 - 07h10 ) ‌



RIC Notícias Manhã mostra acidente que terminou com crianças feridas no PR

O RIC Notícias Manhã desta segunda-feira (9) vai mostrar os detalhes do grave acidente que terminou com três crianças e outras 4 pessoas feridas, no Contorno Norte, em Almirante Tamandaré, Região Metropolitana de Curitiba. Vítimas foram encaminhadas para hospitais de Curitiba em estado grave. Assista ao vivo.

