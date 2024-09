Acidente impressionante: caminhão de cerveja tomba em Curitiba Um caminhão carregado de cerveja tombou e caiu em um barranco, na madrugada deste domingo (8), em Curitiba. O motorista ficou preso... Ric|Do R7 08/09/2024 - 09h50 (Atualizado em 08/09/2024 - 09h50 ) ‌



Caminhão carregado com cerveja tomba e cai em barranco, em Curitiba

Um caminhão carregado de cerveja tombou e caiu em um barranco, na madrugada deste domingo (8), no Contorno Norte, na altura do bairro Orleans, em Curitiba. O motorista ficou preso na cabine do veículo, porém, apesar do impacto, teve ferimentos leves.

