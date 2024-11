Acidente impressionante e Porsche abandonado agitam o Paraná O RIC Notícias Manhã desta segunda-feira (21) vai mostrar os detalhes de acidentes que chamaram atenção no Paraná neste início […]... Ric|Do R7 21/10/2024 - 07h07 (Atualizado em 21/10/2024 - 07h07 ) twitter

Porsche de R$ 650 mil abandonado e acidente na BR-376: veja no RIC Notícias Manhã

O RIC Notícias Manhã desta segunda-feira (21) vai mostrar os detalhes de acidentes que chamaram atenção no Paraná neste início de semana. No domingo (20), um Porsche, avaliado em R$650 mil foi encontrado abandonado, no bairro Hugo Lange. Já na madrugada desta segunda (21), uma carreta, carregado com um contêiner, perdeu o controle na descida da serra, na região de Guaratuba, e tombou em cima de uma van, que transportava uma equipe de remo. Assista ao vivo:

