Acidente impressionante na BR-277: ônibus evita tragédia

Vídeo: ônibus bate em dois veículos e área de escape salva passageiros na BR-277

Um ônibus com 45 passageiros bateu em dois veículos e precisou acessar a área de escape da BR-277, em Morretes, no Litoral do Paraná. A ocorrência aconteceu na manhã deste sábado (7), quando o veículo, que saiu de Arapongas, no norte do estado, estava próximo de chegar ao destino final.

