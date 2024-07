Acidente impressionante: Ônibus ligeirinho desgovernado atinge muro de comércio em Curitiba

Ric |Do R7

Ligeirinho desgovernado destrói muro de comércio em Curitiba; vídeo

Um acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira (4), no bairro Cajuru, em Curitiba. Um ônibus ligeirinho desgovernado atingiu o muro de um comércio na região. Conforme informações da RICtv, o motorista alegou que o veículo apresentou uma falha mecânica. O momento do acidente foi registrado por câmeras de segurança do local (assista abaixo).

