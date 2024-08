Acidente Impressionante: Viatura da PM Capota em Curitiba Uma viatura descaracterizada da Polícia Militar, lotada da Casa Militar, capotou após sofrer um acidente... Ric|Do R7 27/08/2024 - 22h31 (Atualizado em 27/08/2024 - 22h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Viatura descaracterizada da PM capota após acidente no Boa Vista, em Curitiba

Uma viatura descaracterizada da Polícia Militar, lotada da Casa Militar, capotou após sofrer um acidente que envolveu um outro carro, no bairro Boa Vista, em Curitiba. A colisão aconteceu na noite desta terça-feira (27), no cruzamento da Avenida Paraná com a Rua Holanda.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Viatura descaracterizada da PM capota após acidente no Boa Vista, em Curitiba

• Crime das Esmeraldas: julgamento dos réus começa nesta quarta (28)

• Confira os candidatos nas sabatinas da RICtv desta quarta-feira (28)