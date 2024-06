Acidente interdita Contorno Leste entre Curitiba e São José dos Pinhais Um acidente na ponte do Rio Iguaçu, entre Curitiba e São José dos Pinhais, causa interdição do Contorno Leste, na manhã desta sexta...

Acidente entre Curitiba e São José dos Pinhais interdita Contorno Leste

Um acidente na ponte do Rio Iguaçu, entre Curitiba e São José dos Pinhais, causa interdição do Contorno Leste, na manhã desta sexta-feira (28). O caminhoneiro perdeu o controle e tombou na ponte, causando o bloqueio de todas as faixas que seguem sentido capital do estado.

