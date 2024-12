Acidente na BR-277: emoção marca enterro de amigos apaixonados por motos Acidente na BR-277: emoção marca enterro de amigos apaixonados por motos Ric|Do R7 03/12/2024 - 10h09 (Atualizado em 03/12/2024 - 10h09 ) twitter

Amigos morrem em acidente na BR-277

Os amigos, vítimas de um acidente na BR-277, em Prudentópolis, que retornavam de uma competição de moto velocidade em Campina Grande do Sul, foram enterrados nesta segunda-feira (2), em Missal, no oeste do Paraná. Robson Bello, de 23 anos, e Ismael Lunkes, de 24, estavam em uma caminhonete que saiu da pista e capotou no canteiro central da rodovia na manhã do último domingo (1º).

