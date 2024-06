Acidente na BR-376: Picape destruída em colisão com bitrem Um grave acidente deixou três pessoas feridas na noite deste sábado (23), na BR-376, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná...

Picape fica destruída em acidente com bitrem na BR-376, em Ponta Grossa

Um grave acidente deixou três pessoas feridas na noite deste sábado (23), na BR-376, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu na altura do km 514, por volta das 21h30. Uma picape e um caminhão bitrem seguiam no mesmo sentido, porém, no momento em que o caminhoneiro foi realizar uma manobra houve a colisão.

