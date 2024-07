Acidente na Estrada da Ribeira em Colombo deixa motorista ferido

‌



Semáforo em alerta confunde motoristas que causam acidente na Estrada da Ribeira

Um acidente entre dois carros na BR-476, no trecho conhecido como Estrada da Ribeira, em Colombo, pode ter sido causado por conta do semáforo no pisca alerta. Entre a noite e a madrugada desta quarta-feira (10), dois veículos bateram no cruzamento da rodovia com a Avenida Argentina.

