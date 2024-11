Acidente na PR-182 mata quatro pessoas da mesma família, em Realeza Acidente na PR-182 mata quatro pessoas da mesma família, em Realeza Ric|Do R7 11/11/2024 - 19h29 (Atualizado em 11/11/2024 - 19h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Acidente na PR-182

Um grave acidente resultou em quatro mortes na PR-182, em Realeza, na região sudoeste do Paraná. A colisão aconteceu no final da tarde deste domingo (10), em um trecho de pista simples, e envolveu um carro Nissan Versa e um caminhão. As quatro vítimas estavam no veículo de passeio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este trágico acidente.

Leia Mais em Ric:

Resultado da Quina 6580 de hoje (11/11/2024); prêmio de R$ 4 milhões

Resultado da Lotomania 2698 de hoje (11/11/2024); prêmio de R$ 9,7 milhões

Resultado da Dupla Sena 2739 de hoje (11/11/2024); prêmio de R$ 350 mil