Acidente na PR-562: Viatura do Corpo de Bombeiros colide com caminhão

Acidente entre viatura do Corpo de Bombeiros e caminhão deixa ferido na PR-562

Um soldado do Corpo de Bombeiros ficou ferido em um acidente envolvendo uma viatura da corporação e um caminhão de uma cooperativa, na PR-562, a Rodovia Prefeito Paulino Stédile, em Coronel Vivida, no Paraná. A colisão foi registrada na manhã desta quarta-feira (24). A viatura dos bombeiros ficou destruída com o impacto da batida.

