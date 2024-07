Acidente no Contorno Leste causa transtorno nesta segunda-feira (8)

Ric |Do R7

Caminhão tomba e causa interdição do Contorno Leste; veja trânsito

A manhã desta segunda-feira (8) é marcada por lentidão e caos no Contorno Leste, entre São José dos Pinhais e Curitiba. Por volta das 6h, um caminhão derrapou na pista sentido São Paulo no km 103, próximo ao viaduto da BR-376, e tombou na rodovia. O acidente causou a interdição total do Contorno Leste por aproximadamente uma hora.

