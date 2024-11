Acidente trágico na BR-376 envolve van de atletas de remo Um grave acidente entre uma carreta contêiner e uma van, que transportava jovens atletas de remo, foi registrado no BR-376, […] O post... Ric|Do R7 21/10/2024 - 07h47 (Atualizado em 21/10/2024 - 07h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vídeos mostram local de acidente entre carreta e van com atletas de remo na BR-376

Um grave acidente entre uma carreta contêiner e uma van, que transportava jovens atletas de remo, foi registrado no BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, na madrugada desta segunda-feira (21). Vídeos registrados por testemunham mostram o local após o acidente.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Vídeos mostram local de acidente entre carreta e van com atletas de remo na BR-376

• Elizabeth Schmidt (União) lidera pesquisa em Ponta Grossa com 48%, diz IRG

• Vítimas de acidente na BR-376 voltavam de competição de remo



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.