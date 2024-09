Acompanhe a construção da ponte de Guaratuba ao vivo As obras na ponte de Guaratuba podem ser acompanhadas em tempo real por qualquer pessoa interessada no andamento da construção. De... Ric|Do R7 09/09/2024 - 14h12 (Atualizado em 09/09/2024 - 14h12 ) ‌



As obras na ponte de Guaratuba podem ser acompanhadas em tempo real por qualquer pessoa interessada no andamento da construção. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), forma disponibilizadas duas câmeras, que transmitem ao vivo os trabalhos no canteiro de obras. As câmeras podem ser acessadas pelo site oficial da obra.

