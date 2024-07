Acrobacia perigosa: Fofão é atropelado durante apresentação da Carreta Furacão Durante uma apresentação da Carreta Furacão, o personagem Fofão realizou uma acrobacia do alto de uma marquise e ao aterrizar no...

Carreta Furacão: Fofão dá mortal durante apresentação e é atropelado; vídeo

Durante uma apresentação da Carreta Furacão, o personagem Fofão realizou uma acrobacia do alto de uma marquise e ao aterrizar no chão foi atropelado por um ciclista. De acordo com a Record TV, o caso foi registrado em Aracruz (ES), o momento do acidente foi filmado e circulou nas redes sociais (assista abaixo).

