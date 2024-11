Acusações explosivas entre Ney Leprevost e Sergio Moro Candidato derrotado à Prefeitura de Curitiba, Ney Leprevost, chamou o senador de "traidor" e "lacrador de redes sociais". O post ⁠Leprevost... Ric|Do R7 16/10/2024 - 18h08 (Atualizado em 16/10/2024 - 18h08 ) twitter

⁠Leprevost acusa Moro de ter usado R$ 230 mil do fundo eleitoral para promoção pessoal

A briga pública entre o deputado estadual Ney Leprevost (União Brasil) e o senador Sergio Moro (União Brasil) ganhou um novo capítulo com acusações de uso do dinheiro público na tarde desta quarta-feira (16). Em reação à postagem do ex-juiz o criticando, Leprevost afirmou que Moro é um “traidor” e que o esposo de Rosangela Moro (União Brasil) utilizou R$ 230 mil do fundo eleitoral para promoção pessoal da então candidata a vice, sem qualquer vínculo com a campanha.

