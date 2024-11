Adolescente de 15 anos é abusada, atropelada e morta após festa Adolescente de 15 anos é abusada, atropelada e morta após festa Ric|Do R7 26/11/2024 - 14h10 (Atualizado em 26/11/2024 - 14h10 ) twitter

Adolescente abusada, atropelada e morta após festa

Uma adolescente, de 15 anos, foi abusada sexualmente, atropelada e morta após ir em uma festa no sábado (23), no município de Sete Lagoas, em Minas Gerais. Conforme as informações da Polícia Civil, testemunhas relataram que na festa havia muita bebida alcoólica e drogas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este caso chocante.

