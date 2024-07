Adolescente é suspeito de agredir a própria mãe e é levado à delegacia, no PR Um adolescente, de 15 anos, é suspeito de agredir a própria mãe com um soco no braço, na madrugada desta...

Adolescente é suspeito de dar soco na própria mãe e é levado à delegacia, no PR

Um adolescente, de 15 anos, é suspeito de agredir a própria mãe com um soco no braço, na madrugada desta segunda-feira (15), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, no bairro Costa Rica. O jovem foi encaminhado para a delegacia.

