Adolescente é uma das vítimas do acidente com Porsche; mãe e irmãs sobreviveram
Ric|Do R7
16/11/2024 - 20h48 (Atualizado em 16/11/2024 - 20h48 )

Valentina estava no carro com a mãe e as irmãs quando sofreu acidente com um Porsche (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Uma das vítimas do acidente envolvendo um Porsche Cayenne, na PR-473, no sudoeste do Paraná, é a adolescente Valentina Sutil Bagio. A garota estava no banco do passageiro de um Volkswagen Gol, que era conduzido pela mãe. Na noite de quinta-feira (14), o carro da família foi atingido frontalmente pelo veículo importado.

