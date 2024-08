Adolescente Flagra Apreensão de Drogas Após Longa Viagem Uma adolescente de 16 anos foi flagrada transportando drogas dentro do carro que dirigia na BR-277, em Palmeira... Ric|Do R7 28/08/2024 - 11h11 (Atualizado em 28/08/2024 - 11h11 ) ‌



Adolescente é apreendida com drogas após dirigir por 550 km no PR

Uma adolescente de 16 anos foi flagrada transportando drogas dentro do carro que dirigia na BR-277, em Palmeira, nos Campos Gerais do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a menor saiu de Foz do Iguaçu, a cerca de 550 quilômetros do local da abordagem, e transportava 161 kg de maconha.

