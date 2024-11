Adolescente morre afogado em passeio com a família no Paraná Adolescente morre afogado em passeio com a família no Paraná Ric|Do R7 18/11/2024 - 12h10 (Atualizado em 18/11/2024 - 12h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Adolescente morre afogado em passeio com a família no Paraná

Um adolescente morreu afogado em um recanto do Rio Pato Branco, em Clevelândia, no sul do Paraná, no sábado (16) de manhã. Gabriel Henrik dos Santos de Lima, de 13 anos, aproveitava o feriado prolongado com a família quando entrou no rio e submergiu. Familiares ainda tentaram salvá-lo do afogamento, mas sem sucesso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre essa tragédia.

Leia Mais em Ric:

Motorista morre em capotamento no Contorno Leste, em Piraquara

Inscrições para vestibular do UniBrasil encerram nesta quarta-feira (20)

Bolão em cidade de 10 mil habitantes no PR ganha fortuna na Mega-Sena