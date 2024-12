Adolescente morre após se afogar em Praia de Leste Um adolescente de 15 anos morreu após se afogar no balneário Praia de Leste, em Pontal do Paraná, no litoral do Paraná, na tarde de... Ric|Do R7 07/12/2024 - 12h29 (Atualizado em 07/12/2024 - 12h29 ) twitter

Um adolescente de 15 anos morreu após se afogar no balneário Praia de Leste, em Pontal do Paraná, no litoral do Paraná, na tarde de sexta-feira (6). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o jovem foi resgatado após passar cerca de quarenta minutos submerso e morreu quando chegou à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Praia de Leste.

