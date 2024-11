Adolescente morre após tomar remédio para dor de dente e mãe é presa A mãe da menina deu uma pílula que estava em uma gaveta acreditando ser o remédio certo para tratar a filha Ric|Do R7 13/11/2024 - 16h50 (Atualizado em 13/11/2024 - 17h24 ) twitter

A adolescente morreu 10 horas depois de tomar a medicação (Foto: reprodução/redes sociais) Caroline de Souza Machado

Uma adolescente, de 14 anos, morreu após ser medicada pela mãe com fentanil. O caso foi registrado no início de outubro em Missouri, nos Estados Unidos. Na última sexta-feira (8), Jacquelyn Powers, mãe da menina foi presa suspeita de causar a morte da filha.

De acordo com o relato da mãe, a jovem se queixou de dor de dente e foi medicada primeiro com Tylenol, mas a dor não passou, então Jacquelyn deu uma pílula que achou em uma gaveta e deu para a filha tomar. Conforme a polícia local, aproximadamente 10 horas depois, a adolescente foi encontrada morta. Para as autoridades, Jacquelyn disse que achou que tinha dado oxicodona à filha.

