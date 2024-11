Adolescente passará por cirurgia em congresso de cardiologia em Curitiba Adolescente passará por cirurgia em congresso de cardiologia em Curitiba Ric|Do R7 26/11/2024 - 14h49 (Atualizado em 26/11/2024 - 14h49 ) twitter

Adolescente passará por cirurgia em congresso de cardiologia em Curitiba

Além de palestras e debates sobre as mais modernas técnicas de intervenção cardíaca, a 24ª edição do Congresso CardioInterv, que acontece em Curitiba de 27 a 29 de novembro, tem como destaque a realização de cirurgias cardíacas ao vivo. E uma delas será especial para uma família de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro de todos os detalhes!

