Adolescentes chocam ao retirar cadáver de túmulo em Piraquara

Alto contraste

A+

A-

Boa da Pan repercute caso de adolescentes que retiraram cadáver de túmulo no PR

O Boa da Pan desta segunda-feira (24) irá repercutir o caso de três adolescentes que invadiram um cemitério e retiraram um cadáver de um túmulo, em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), no dia 21 de junho de 2024. As meninas, que são duas irmãs e uma amiga, registraram toda a ocorrência com o celular e chegaram a fazer comentários sobre a situação do cadáver.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Círculo do Bem: Grupo RIC promove campanha de doação de roupas para quem precisa

• Boa da Pan repercute caso de adolescentes que retiraram cadáver de túmulo no PR

• Policial morta pelo namorado trabalhava de enfermeira no hospital da PM



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.