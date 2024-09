Adriane Galisteu comenta sobre os participantes de A Fazenda 2024 A estreia de A Fazenda vai se aproximando e as dicas sobre os participantes estão deixando até mesmo Adriane Galisteu […] O post Adriane... Ric|Do R7 10/09/2024 - 18h01 (Atualizado em 10/09/2024 - 18h01 ) ‌



Adriane Galisteu fala sobre dicas de participantes de A Fazenda: ‘Boiando em todas’

A estreia de A Fazenda vai se aproximando e as dicas sobre os participantes estão deixando até mesmo Adriane Galisteu curiosa. Em vídeo publicado no perfil oficial do reality da RECORD TV, a apresentadora falou sobre as descrições dadas por Rodrigo Carelli, diretor de núcleo de reality shows da emissora, sobre os jogadores da edição 2024.

