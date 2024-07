Advogado acredita que estão perto de encontrar jovem desaparecida O Balanço Geral desta segunda-feira (22) traz um detalhe importante que quase passou batido no caso do desaparecimento da jovem Ísis... Ric|Do R7 22/07/2024 - 12h03 (Atualizado em 22/07/2024 - 12h03 ) ‌



Novo mistério sobre o desaparecimento da jovem Ísis Miserski é destaque Balanço Geral

O Balanço Geral desta segunda-feira (22) traz um detalhe importante que quase passou batido no caso do desaparecimento da jovem Ísis Miserski, em Tibagi. Porque a esposa do principal suspeito do caso jogou fora um par de botas usado pelo marido no último dia em que se tem notícias da adolescente, que estava grávida.

