Advogado afirma que buscas por Ísis estão próximas de locais suspeitos

Caso Ísis: advogado acredita que estão perto de encontrar jovem desaparecida

Nesta terça-feira (16) completa 40 dias sem o paradeiro de Ísis Victoria Mizerski, de 17 anos, que desapareceu no dia 6 de junho, em Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná. Com isso, o advogado de defesa da família da jovem, Claudio Dalledone Junior, se pronunciou e afirmou que "as buscas estão muito próximas de locais suspeitos com bastante chance de encontrar a Ísis", disse.

