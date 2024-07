Ric |Do R7

Advogado celebra júri de delegado condenado por feminicídio: "Não para o machismo" As equipes de advogados que representam as famílias de Maritza Guimarães de Souza e Ana Carolina de Souza, mortas em março de 2020...

Advogado celebra júri de delegado condenado por feminicídio: “Não para o machismo”

As equipes de advogados que representam as famílias de Maritza Guimarães de Souza e Ana Carolina de Souza, mortas em março de 2020 pelo delegado Erik Busseti, celebraram o resultado do júri popular anunciado na madrugada desta sexta-feira (5).

