Advogado Claudio Dalledone Júnior é condenado por desvio de indenizações a pescadores

Dalledone é condenado em processo sobre desvio de indenizações a pescadores

O advogado criminalista Claudio Dalledone Júnior foi condenado no processo que investiga um esquema que desviou recursos de indenizações a pescadores no litoral paranaense. A sentença da 1ª Vara Criminal de Paranaguá condenou o advogado a cumprir pena de pouco mais de 11 anos de prisão, mas o réu pode recorrer em liberdade, com o uso de tornozeleira eletrônica.

