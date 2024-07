Advogado de Débora revela motivo por trás do ataque a Isabelly O advogado Jean Campos, que defende Débora Custódio, suspeita de atacar Isabelly Ferreira com soda cáustica em Jacarezinho, no Norte...

Caso Isabelly: advogado de Débora diz que ela agiu por medo do namorado Caroline de Souza Machado

O advogado Jean Campos, que defende Débora Custódio, suspeita de atacar Isabelly Ferreira com soda cáustica em Jacarezinho, no Norte do Paraná, disse que a cliente agiu por medo do namorado. Além disso, ele confirmou que as mensagens entre o suspeito e Débora, planejando o ataque contra a jovem são verdadeiras.

