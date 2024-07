Advogado pede exame de sanidade mental para suspeita de atacar jovem com soda cáustica O Departamento de Polícia Penal apreendeu cinco celulares que estavam dentro da cela do ex-namorado de Isabelly...

Caso Isabelly: mensagens apontam que ex-namorado incentivou ataque a jovem

O Departamento de Polícia Penal apreendeu cinco celulares que estavam dentro da cela do ex-namorado de Isabelly Ferreira, jovem atacada com soda cáustica em Jacarezinho, no norte do Paraná. A Polícia Civil descobriu que ele ajudou Débora Custódio a planejar o crime.

