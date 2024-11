Aeroporto Afonso Pena pode ganhar nova pista, a maior do Paraná Aeroporto Afonso Pena pode ganhar nova pista, a maior do Paraná Ric|Do R7 27/11/2024 - 12h10 (Atualizado em 27/11/2024 - 12h10 ) twitter

Nova pista do Aeroporto Afonso Pena

Em uma reunião promovida esta semana pela Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), a Câmara Técnica do Sistema Viário Metropolitano (CTSVMC) aprovou uma alteração de diretriz viária que permite a construção de uma nova pista de pouso e decolagem no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais.

