Ágatha Retorna ao Lar: A História de Uma Criança Raptada

Caso Ágatha: criança raptada no PR volta a morar com mãe biológica

A menina Ágatha, que foi raptada em janeiro deste ano da casa de uma família acolhedora em Cascavel, no oeste do Paraná, está morando com a mãe biológica. A decisão da Vara da Infância permite que a criança, de 4 anos, volte a morar com a mãe, que apresentou estrutura para conviver com a filha.

