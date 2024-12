Agência do Trabalhador disponibiliza mais de 21 mil vagas de emprego no Paraná Agência do Trabalhador disponibiliza mais de 21 mil vagas de emprego no Paraná Ric|Do R7 02/12/2024 - 15h30 (Atualizado em 02/12/2024 - 15h30 ) twitter

Curitiba, 12 de dezembro de 2022 - Agência do Trabalhador, localizado no centro da capital paranaense. Foto: Roberto Dziura Jr./AEN

As Agências do Trabalhador do Paraná ofertam nesta semana mais de 21 mil vagas de emprego em todas as regiões do estado. Conforme a Secretaria Estadual de Trabalho, Qualificação e Renda, são 21.725 postos de trabalho abertos, com destaque para a função de alimentador de linha de produção, com 5.305 oportunidades. Em seguida aparecem as vagas de operador de caixa, com 1.006 vagas; faxineiro, com 925; e abatedor, com 713 oportunidades.

