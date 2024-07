Agosto Trará Chuvas Intensas no Sul do Brasil O Sul do Brasil será atingido por uma forte frente fria nos primeiros dias do mês de agosto, contribuindo... Ric|Do R7 30/07/2024 - 13h33 (Atualizado em 30/07/2024 - 13h33 ) ‌



Volume de chuva será acima da média na região sul e parte do Paraná em agosto

O Sul do Brasil será atingido por uma forte frente fria nos primeiros dias do mês de agosto, contribuindo para a chuvas intensas no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

