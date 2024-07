Agressão chocante: Jovem paranaense é brutalmente espancada no Chile

Alto contraste

Agressão sofrida por jovem paranaense no Chile repercute na imprensa

A agressão sofrida pela jovem paranaense, na capital do Chile, repercute na imprensa. Maressa Nunes, de 31 anos, ainda está internada em estado grave em um hospital na cidade de Santiago. A paranaense, natural de Maringá, no Noroeste do Estado, foi brutalmente espancada dentro do apartamento que alugou com uma amiga para passar alguns dias na cidade chilena no final do mês de junho.

