Alef Manga deixa o Coritiba; confira fatos e números do atacante Alef Manga deixa o Coritiba; confira fatos e números do atacante Ric|Do R7 13/11/2024 - 17h30 (Atualizado em 13/11/2024 - 17h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Alef Manga

Alef Manga não é mais jogador do Coritiba. O atacante de 29 anos foi dispensado pelo clube na tarde desta quarta-feira (13) ao lado de outros quatro atletas e, portanto, está livre no mercado. A saída repentina põe fim a um capítulo marcado por momentos de idolatria, uma mancha na carreira e identificação com o clube.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric!

Leia Mais em Ric:

Inovação e criatividade: estratégias para transformar o futuro do seu negócio

Homem morre após passar mal durante meia-maratona

Como melhorar a saúde animal #granja #animal #saúde