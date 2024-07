Alef Manga Retorna ao Coritiba Após Suspensão de um Ano O atacante Alef Manga, do Coritiba, teve o contrato ativado no Boletim Informativo Diário (BID). Com isso... Ric|Do R7 25/07/2024 - 14h53 (Atualizado em 25/07/2024 - 14h53 ) ‌



Coritiba: Alef Manga é regularizado e pode voltar após um ano suspenso

O atacante Alef Manga, do Coritiba, teve o contrato ativado no Boletim Informativo Diário (BID). Com isso, o jogador do Coxa pode voltar aos gramados após cumprir a suspensão de um ano por envolvimento em apostas esportivas.

