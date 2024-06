Alerta de geada no Paraná: General Carneiro em destaque A região de General Carneiro, no Paraná, está com alerta de geada para a próxima quinta-feira (27). De acordo com o Climatempo, a...

Paraná está com alerta de geada para a próxima quinta-feira (27)

A região de General Carneiro, no Paraná, está com alerta de geada para a próxima quinta-feira (27). De acordo com o Climatempo, a tendência é que o amanhecer seja mais gelado, com temperaturas baixas, principalmente no extremo sul do estado.

