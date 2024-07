Alerta de temporal em Curitiba: confira a previsão do tempo para hoje Por causa de uma frente fria que passou entre o Litoral do Paraná e o Estado de São Paulo e que deve ficar estabilizada na região...

Previsão do tempo para Curitiba hoje (09/07/2024), segundo o Climatempo

Por causa de uma frente fria que passou entre o Litoral do Paraná e o Estado de São Paulo e que deve ficar estabilizada na região Sudeste do país, haverá formação de nuvens carregadas para o Paraná. Com isso, a terça-feira (09), deve ser marcada por temporal no Litoral do Estado e na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A previsão do tempo para Curitiba é de mínima na casa dos 7°C e máxima de 10°C.

