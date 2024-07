Alerta de Temporal: Frente Fria Chega ao Paraná! Uma frente fria se aproxima do Paraná e traz risco de temporal para a segunda-feira (29) em algumas cidades... Ric|Do R7 27/07/2024 - 10h02 (Atualizado em 27/07/2024 - 10h02 ) ‌



Frente fria traz risco de temporal para o Paraná; veja áreas afetadas

Uma frente fria se aproxima do Paraná e traz risco de temporal para a segunda-feira (29) em algumas cidades do estado. Além disso, o fenômeno quebra o ciclo de dias quentes e as temperaturas devem despencar.

